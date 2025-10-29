GIVI rinnova la gamma di borse morbide Easy-T: 16 nuovi modelli

L’esperienza di GIVI nel segmento delle borse e valigie da moto e scooter è indiscutibile. La ritroviamo in ogni nuovo prodotto/accessorio del marchio e dunque anche in questo nuovo zaino. Agli appassionati promette robustezza, ergonomia, cura dei particolari, spazi funzionali e adattabili, impermeabilità quando serve (grazie alla copertina water resistant in dotazione). All’interno è presente una tasca porta casco estraibile posizionata sul fondo, con supporto elastico da agganciare agli appositi passanti, posizionati sui lati superiori.