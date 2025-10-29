Logo SportMediaset

GIVI rinnova la gamma di borse morbide Easy-T: 16 nuovi modelli

Top di gamma, lo zaino Easy13 ideale anche su lunghe distanze

29 Ott 2025 - 19:13

Il brand italiano degli accessori moto più famoso al mondo – GIVI - torna anche quest’anno a EICMA con tante immancabili novità. In evidenza la storica linea di borse morbide EASY-T. Negli anni questa famiglia di accessori è stata sempre migliorata ed ampliata, fino a diventare la più completa delle linee “morbide”.

Ora la tradizione si rinnova: all’edizione 2025 del Salone internazionale di Milano del ciclo e motociclo, il marchio presenterà una gamma di Easy-T totalmente rinnovata, comprendente 16 nuovi modelli, declinati in 6 borse da serbatoio; 2 borse da sella; 2 borselli da gamba; 3 coppie di borse laterali; 2 zaini (EASY13 da 18 litri e il più capiente EASY14 da 24 litri).

Top di gamma è lo Zaino Easy13, da 18 litri, che sta comodamente sulle spalle anche se indossato in moto su lunghe distanze. Struttura e sistema di fissaggio al busto lo rendono infatti molto pratico e di uso confortevole.

E’ dotato di tasca termoformata e offre una organizzazione interna ed esterna per l’uso in differenti contesti quotidiani.

L’esperienza di GIVI nel segmento delle borse e valigie da moto e scooter è indiscutibile. La ritroviamo in ogni nuovo prodotto/accessorio del marchio e dunque anche in questo nuovo zaino. Agli appassionati promette robustezza, ergonomia, cura dei particolari, spazi funzionali e adattabili, impermeabilità quando serve (grazie alla copertina water resistant in dotazione). All’interno è presente una tasca porta casco estraibile posizionata sul fondo, con supporto elastico da agganciare agli appositi passanti, posizionati sui lati superiori.

Esternamente Easy13 è dotato di una tasca laterale porta borraccia (che si sviluppa all’interno per un trasporto in sicurezza anche in viaggio) e una seconda tasca aggiuntiva. Il vano superiore è dotato di inserto termoformato porta occhiali/accessori. Ancora all’interno è presente uno scomparto imbottito dedicato a laptop fino a 16 pollici.

Spallacci ergonomici e regolabili garantiscono comfort in ogni condizione di guida mentre la cinghia di compressione in vita stabilizza il carico.

Quanto ai materiali, realizzati secondo la normativa REACH, lo zaino EASY13 è prodotto con Poliestere Ripstop 600D, Poliestere laminato PU e PU riflettente. L’esterno è trattato per offrire un’alta resistenza ai raggi UV (rif. ISO 4892 – 2).
Disponibile da novembre 2025. Costo: € 119

