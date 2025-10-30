A Eicma 2025 MotoLive festeggia 20 anni tra spettacolo, leggende e novità

MotoLive e Eicma: motori, spettacolo e futuro

In vent’anni, MotoLive è diventato il simbolo dello spirito di Eicma: un mosaico dove si incontrano l’agonismo delle gare, lo stupore delle esibizioni acrobatiche e l’energia di una community in continua crescita. Nel 2025, questa arena a cielo aperto celebra un traguardo importante aprendosi ancora di più all’innovazione, all’inclusione e allo spettacolo. Dal 4 al 9 novembre, MotoLive e Eicma promettono di regalare a Milano e ai tantissimi spettatori attesi un’esperienza senza eguali nel mondo delle due ruote, confermandosi appuntamento imperdibile per chi vive la moto come passione e stile di vita.