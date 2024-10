Eicma 2024 apre le porte, i giorni e gli orari del Salone

Eicma 2024 è alle porte e gli appassionati del mondo delle due ruote sono pronti a vivere una settimana all'insegna del divertimento e dei motori. Il Salone del Ciclo e Motociclo, come da tradizione, farà infatti vivere giornate di emozioni e sorprese, con gli espositori che sveleranno in anteprima i nuovi modelli tra eventi speciali e tanto altro. Il via è fissato per martedì 5 novembre per la stampa, poi dal 7 al 10 la festa sarà condivisa anche col pubblico, con giorni e orari ben stabiliti.