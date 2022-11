Sulla Yamaha TRACER9 GT+ in totale sicurezza con Bosch

A bordo della nuova Yamaha "TRACER9 GT+" c’è un'ampia gamma di tecnologie all'avanguardia grazie a Bosch! Il nuovo modello di moto della casa giapponese adotta l'unità ABS e il sensore radar di Bosch che contribuiscono alle due nuove funzioni "Adaptive Cruise Control (ACC)" e "radar-linked Unified Brake System (UBS)".



L'"ACC" è la funzione che regola la velocità della moto in base al flusso del traffico e mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, consentendo così al motociclista di concentrarsi maggiormente sulla strada, in particolare in caso di traffico intenso. Funziona tra i 30 km/h e i 160 km/h: nelle marce 1a e 2a da 30 km/h, nelle marce 3a e 4a da 40 km/h e nelle marce 5a e 6a da 50 km/h. La velocità può essere aumentata o diminuita con incrementi di 1 km/h o 10 km/h premendo una volta o tenendo premuto l'interruttore di regolazione. Il "Radar-linked Unified Brake System (UBS)" offre un maggiore controllo utilizzando i dati dei sensori, tra cui il radar, per assistere e regolare la frenata anteriore e posteriore, tramite la nostra unità ABS che ottimizza il controllo e la ripartizione del sistema frenante. "TRACER9 GT+" è il primo modello di moto al mondo a disporre di una funzione che integra il sensore radar e l'UBS disponibile da maggio 2023!