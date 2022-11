Eicma 2022: Geosys, il primo casco off-road di Kabuto

kabuto

Geosys riesce a donare comfort, sicurezza e divertimento anche nelle prestazioni più movimentate

La novità che quest’anno Kabuto presenta a Eicma 2022 è il primo modello off-road del brand giapponese: Geosys. Questo casco è il prodotto perfetto per i motociclisti che amano l’avventura. Studiato per combinare le lunghe distanze e i circuiti off-road, Geosys riesce a donare comfort anche nelle prestazioni più movimentate e difficili, fornendo sicurezza e massimo divertimento. La calotta è realizzata con un materiale composito ad alta durevolezza (A.C.T.) che, combinato alla stabilità e alla silenziosità della struttura, permette più concentrazione durante la corsa.

La calotta incorpora anche lo stabilizzatore di scia Wake Stabilizer® ed ha grandi aperture per la ventilazione sulla parte superiore. È presente inoltre un’apertura separata sul mento che evita l’appannamento e permette l’aspirazione d’aria. Geosys è dotato del sistema di sicurezza Mips®, uno strato a basso attrito generalmente inserito tra l'imbottitura e la schiuma EPS. Il sistema di sicurezza Mips è progettato per consentire un movimento multidirezionale di 10-15 mm in caso di impatto, al fine di ridurre il movimento rotazionale dannoso che potrebbe altrimenti essere trasferito alla testa.

Per i circuiti off-road sicurezza è sinonimo di buona visibilità. Infatti la visiera è uno dei pezzi forti di questo casco, che incorpora un foro per la protezione antiriflesso e contro il fango. Inoltre è possibile utilizzare una maschera con la visiera alzata anche con il frontino ancora installato. La forma del frontino è studiata appositamente per ridurre l’effetto aerodinamico, con quattro livelli di aggiustamento per il campo visivo. Il casco è compatibile con le lenti inseribili originali Pinlock.

L’interno del casco Geosys è caratterizzato da imbottiture interamente staccabili e lavabili realizzate con lo speciale materiale COOLMAX, capace di soddisfare i più alti standard in materia di comfort e praticità. È presente anche un pad che permette di indossare in tutta comodità gli occhiali da sole. Particolare attenzione è stata data alla forma del casco nell’area di montaggio dell’interfono, con uno spazio apposito per il fissaggio della batteria. Per fare ciò, Kabuto si è affidato alla nuova collaborazione di Cardo, Midland, Uclear e Sygn House, che offrono la più avanzata tecnologia per quanto riguarda la comunicazione integrata tra i caschi: Universal Communication Solution. Questo sistema è una soluzione a livello industriale per i dispositivi integrati nel casco, lasciando al motociclista la libertà di scegliere, cambiare e sostituire i dispositivi di comunicazione senza compromettere la forma o l’aspetto del casco.