Eicma 2022, il programma della settimana del Salone del Ciclo e del Motociclo

Dal MotoLive allo spazio e-bike fino al Temporary Bikers Shop per Eicma 2022

Tanti eventi in programma per Eicma 2022, che dal prossimo 8 novembre a domenica 13 emozionerà i tanti appassionati delle due ruote. Il Salone del Ciclo e Motociclo alla Fiera di Milano a Rho è infatti pronto ad aprire le porte e chi riuscirà ad accaparrarsi i biglietti (che vanno a ruba per le giornate dell'evento), con eventi e aree speciali che come ogni anno renderanno unica l'esperienza tra gli stend degli espositori.

MOTO LIVE

MotoLive è uno degli ingredienti del successo di EICMA, il contenitore racing più spettacolare, atteso e adrenalinico che anima l’area esterna dell’Esposizione. Giunto quest’anno alla sua 17esima Edizione, MotoLive si conferma un’occasione unica per il pubblico di assistere gratuitamente a competizioni e lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Anche gli appassionati più esigenti trovano qui pane per i loro denti: fenomenali run di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico e l’opportunità di vedere da vicino i piloti, nazionali e internazionali, delle più prestigiose discipline off-road.

E-BIKE

Il successo dell’eBike sul mercato è ormai un fenomeno consolidato. A EICMA non è possibile solo ammirare e conoscere le ultime novità dell’universo della pedalata assistita, ma si può fare anche un’esperienza di prova concreta ed entusiasmante. Nell’area esterna MotoLive trovate infatti una pista di test ride per scoprire tutte le potenzialità delle eBike attraverso un tracciato appositamente studiato per esaltare le loro le prerogative tecniche.

TEMPORARY BIKERS SHOP

Dopo il successo delle scorse Edizione, torna l’area shopping più attesa dagli amanti delle due ruote. Il Temporary Bikers Shop è lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti, dove è possibile acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto. L’area vi aspetta al Padiglione 9.

START UP INNOVATION

Grazie alla collaborazione strategica e al fondamentale supporto dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, EICMA è in grado di offrire ai propri visitatori una finestra sul futuro del settore delle due ruote e della sua filiera. L’area Start-Up, posizionata all’interno del padiglione 9, è un’opportunità di visibilità concreta per le realtà nascenti, che permette alle giovani imprese di avere le stesse opportunità dei brand più longevi e di salire sul più importante palcoscenico internazionale per l’industria di riferimento. Il settore della mobilità è oggi uno degli ambiti dove si concentrano sfide importanti e tutto quello che sta succedendo a livello di innovazione. In questa area è quindi possibile condurre un’esperienza di visita all’insegna della creatività e della capacità dei giovani imprenditori di dare risposte e interpretare i cambiamenti. Questo spazio, rappresenta la scommessa di EICMA e di ICE sui giovani, un luogo esclusivo dove gli startupper presentano al grande pubblico idee, soluzioni e prototipi, ma anche un momento essenziale per sviluppare opportunità di business e relazioni con gli operatori, i media e le istituzioni.