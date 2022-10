Eicma 2022 al via: i biglietti, le tariffe e tutte le agevolazioni

© ansa

Tutto pronto per Eicma 2022, lo storico Salone del Ciclo e Motociclo che si terrà come da tradizione presso la Fiera di Milano a Rho. Il sipario si alzerà sull'evento a partire dall'8 novembre per la stampa, ma per il pubblico i cancelli si apriranno invece dal 10 al 13 novembre con tanti espositori, attrazioni ed eventi imperdibili. La vendita dei biglietti sarà online presso il sito ufficiale Eicma.it e presso le casse della Fiera di Rho.