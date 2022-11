Diavel MU, che successo: ora è attesa per la versione R

IL PROGETTO

© ufficio-stampa 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Diavel MU ha colpito tutti all'Eicma e Giuliano Mu vuole continuare a stupire. Il noto imprenditore e grande appassionato di motori ci ha svelato in anteprima che durante il Motor Bike Expo 2023 di Verona (27-29 gennaio) svelerà la sua nuova moto, la Diavel MU R. Moto che sarà sempre realizzata con GPDESIGN, atelier torinese di riferimento per chi desidera trasformare la propria due ruote in un capolavoro, insieme alle migliori aziende mondiali del settore, da Brembo a Rizoma. Per la presentazione è previsto un grande show, Giuliano Mu non vede l'ora di presentarla al mondo. Intanto, dall'Eicma all'Alta Badia per la Diavel MU che sarà esposta nell'hospitality Red Bull in occasione della Coppa del mondo di sci.

DIAVEL MU, LE CARATTERISTICHE

La DIAVEL MU rappresenta il non plus ultra della creatività e della maniacale ricerca di Luca Pozzato, fondatore e CEO di Officine GPDESIGN, tra le più importanti realtà internazionali nel settore della realizzazione di motociclette one-off. Tra le sue creazioni più rilevanti ci sono progetti per MV Agusta, Honda, Suzuki, Motul, AMG, Apple. Proprio con Ducati, ha presentato la V4PENTA, un’affascinante e aggressiva streetfighter in tiratura limitata derivata dalla Panigale V4S. «Oggi, con la DIAVEL MU - afferma il daydreamer Luca Pozzato - ci siamo superati, portando il concetto di “special” a un livello superiore paragonabile a quello delle supercar».

Il progetto DIAVEL MU parte da un’affinità elettiva tra Giuliano Mu e Luca Pozzato, entrambi amanti del bello assoluto e dell’esclusività, raggiungibile soltanto utilizzando la creatività e l’ingegno per arrivare alle migliori soluzioni tecnologiche moderne. "Il risultato - continua Luca - è una moto che esce dagli schemi, in perfetta sintonia con la nostra filosofia ”Only for You”: pezzi unici che rappresentano l’eccezionalità dei nostri Clienti. Nella DIAVEL MU abbiamo costruito i nuovi componenti che calzano perfettamente senza modificare alcun elemento originale".

Equilibrio nelle forme e nelle finiture di colore, rigorosamente nero come richiesto dal cliente che lo considera come un proprio elemento distintivo, tecnica e design sono gli ingredienti fondamentali che hanno forgiato questo gioiello su due ruote.

LA DIAVEL MU NEI DETTAGLI

Per realizzare la DIAVEL MU, Officine GPDESIGN si è rivolta alle migliori aziende partner del settore: BREMBO, FGRACING, JONICH, MCJ, RIZOMA ed STM, marchi che, oltre a raggiungere l’eccellenza tecnica nei loro prodotti, dedicano un’attenzione spasmodica alla parte estetica.

L’impianto frenate originale BREMBO nella DIAVEL MU è ancora più performante: nuova pompa freno e frizione, dischi anteriori con flangia fresata, pinze anteriori nichelate di derivazione Motorsport che non solo migliorano l’aspetto tecnico, ma esaltano l’esclusività del progetto creando vere sculture moderne ricavate dal pieno.

La forcella GIRDER di FGRACING, unica nel suo genere, è stata ricavata completamente dal pieno con l’utilizzo di frese a cinque assi, mentre i cerchi, disegnati dalla GPDESIGN, sono stati realizzati in esclusiva dal partner storico JONICH, leader assoluto nel mondo dei cerchi a raggi. Unico anche lo scarico omologato creato da MCJ, con la doppia uscita ottagonale e il sistema di controllo variabile delle valvole comandate elettronicamente.

La frizione della DIAVEL MU - come le Ducati più performanti - è a secco, ed è la stessa utilizzata nella MotoGP. Solo STM sa come trasformare ogni partenza in musica per le orecchie di ogni appassionato. Tutti gli accessori RIZOMA, dagli specchi alle frecce, dalle vaschette per l’olio della frizione e freno, alle pedaline e al portatarga a braccio realizzato appositamente per la DIAVEL MU, conferiscono alla moto un tocco di stile unico e prestigioso in perfetta sintonia con la mission dell’azienda, che è quella di trasformare ogni minimo dettaglio in un paradiso del design.

Come da tradizione di Officine GPDESIGN, anche la DIAVEL MU è rifinita con un trattamento superficiale che utilizza nanotecnologie ceramiche realizzate da Stefano Boido, socio dell’atelier torinese.

Chi è Giuliano Mu, il cliente per il quale Officine GPDESIGN ha realizzato la Special DIAVEL MU

Classe 1986, Bocconiano, imprenditore, consulente marketing e finanziario, manager di artisti internazionali e di influencer, Giuliano è un vero appassionato di musica, moda e motori, cliente VIP Ferrari e collezionista Audemars Piguet.

Perché ha voluto farsi personalizzare una moto? E perché proprio una Ducati?

"Creare DIAVEL MU è stato come mettere una spunta nella mia bucket list personale. Ho sempre sognato una moto che mi rappresentasse e che racchiudesse tutte la mia passione per il design e la tecnica. Non appena ho avuto la fortuna di conoscere Luca, ho capito che non potevo farmi sfuggire questa preziosa occasione. Poi sono Ducatista fin da quando ne ho memoria, ho sempre amato il brand, la sua storia e le sue moto".

Quali caratteristiche le piacciono della Diavel? E che cosa ha voluto enfatizzare?

"La Diavel rappresenta per me il giusto connubio tra sportività ed eleganza: una moto senza tempo con un’identità distinta e dalla forte personalità. Mi sono rivolto a GPDESIGN per farmela “costruire su misura”, ma senza stravolgere il family feeling di casa madre".

L’ha disegnata lei o si è lasciato consigliare dagli esperti di Officine GPDESIGN?

"Ho collaborato in stretto contatto con Luca e il suo team. Con loro c’è stata intesa da subito e la DIAVEL MU è nata praticamente in maniera spontanea e naturale. Mi sono limitato a suggerire i particolari ai quali tenevo, per il resto ho lasciato carta bianca. Quando lavori con gli artisti si fa così. Ora siamo come una grande famiglia, i ragazzi di Officine GPDESIGN sono persone straordinarie, ognuno con una storia personale bellissima alle spalle e tanto, tanto cuore, sia per quello che fanno, sia per chi lo fanno. Poi si sa, quando vai d’accordo con la famiglia ti viene da coinvolgerla in tutto.

Quindi sicuramente svilupperemo molti altri progetti insieme. Anzi, piccolo spoiler, in realtà abbiamo già un paio di idee in cantiere che sono in lavorazione da quando ancora dovevamo finire la prima moto".

Quali valori condivide con Officine GP Design?

"Squadra che vince, non si cambia. Siamo maniaci della perfezione: una delle mie citazioni preferite è “Dio sta nei dettagli” e amiamo dannatamente le cose belle. Se Luca raccontasse pubblicamente tutte le cose che ha fatto per il mondo delle moto, ci sarebbe da scrivere un libro. Prima di affidare un progetto a qualcuno, prendo tutte le informazioni possibili. Officine GPDESIGN è il team migliore. Oltre all’indiscutibile preparazione tecnica e gusto, spiccano per la grande pazienza e infinita tenacia, anche se la dote che li rende davvero speciali è che ogni mattina si svegliano con l’unico obiettivo di superarsi ancora una volta".