Suzuki, tolti i veli alla nuova Katana MY2022: più potente e tecnologica

Ventata di novità in casa Suzuki in vista di Eicma 2021, dove da Hamamatsu è arrivato il nuovissimo modello Katana svelato alla stampa in anteprima. Debutto coi fiocchio per il due ruote nipponico, che in Italia verrà affiancato anche dalle serie speciali GP Edition e SERT Edition, entrambe disponibili su base GSX-S950 o GSX-S1000, ispirate nei colori alle Suzuki ufficiali che partecipano ai Campionati del Mondo MotoGP ed Endurance. Il motore, ora omologato Euro 5, vede la potenza massima salire a 152 cv e ha un’erogazione più corposa e regolare. L’adozione di un comando elettronico dell’acceleratore ride-by-wire assicura una grande sensibilità al pilota e la possibilità di gestire in modo integrato nuovi dispositivi, quali il selettore delle tre modalità di guida SDMS e il sistema “Aprisereno” - traction control STCS a cinque livelli e disattivabile. Nel reparto trasmissione spiccano invece il sistema “Cambiarapido” - Bi-directional Quick Shift System e la frizione antisaltellamento assistita SCAS.