Segway-Ninebot, tris di monopattini con la Serie F

MOBILITà ELETTRICA

Il marchio distribuito da Athena propone i modelli F25E, F30E, F40E

Segway-Ninebot, leader mondiale nel settore della mobilità alternativa, ha svelato a inizio settembre la nuova gamma di monopattini F, rappresentata dai modelli F25E, F30E, F40E. I nuovi KickScooter della gamma F, contraddistinti da un nuovo e accattivante design e un'ottima esperienza di guida grazie al comfort, alla stabilità e alla sicurezza del mezzo e capaci di rendere i tragitti giornalieri più piacevoli. Segway-Ninebot, ecco la nuova Serie F













































































Ultime gallery Vedi tutte

I modelli protagonisti di questa nuova linea sono di tre diverse tipologie, con tratti simili ma specifiche differenti. I monopattini F25E, F30E, F40E possono tutti raggiungere la velocità massima di 25 km/h. La dotazione delle luci a LED frontali da 2.1W e di quelle posteriori, parallelamente alla presenza di catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati EMARK, permettono una massima visibilità dei veicoli anche in notturna o in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, l’installazione di due freni, quello frontale elettronico e quello posteriore a disco, accompagnati dal sistema eco-friendly di frenata rigenerativa che assicurano che tutta l'energia venga sfruttata e utilizzata, garantiscono un incremento del livello di sicurezza dei prodotti targati Segway-Ninebot. Grazie al display LED a colori con dashboard che mostra le informazioni in tempo reale o l’applicazione installata sullo smartphone, è possibile controllare velocità, livello della batteria, modalità di guida e molto altro ancora.

I tre modelli differiscono per il livello di autonomia che varia dai 25, 30 ai 40 km così come i livelli di pendenza affrontabili i quali si attestano tra il 10% e 20% a seconda del modello. F25E si diversifica per i pneumatici 10" con camera d'aria e un tempo di ricarica pari a 5 ore. Diversamente, F30E e F40E sono dotati di ruote tubeless da 10'' con strato in gelatina e un tempo di ricarica che è di circa 6,5 ore. Per i tre nuovi monopattini la porta di ricarica è stata ridisegnata e integrata nella pedana per facilitarne l'accesso e l'utilizzo.

Prezzo al pubblico consigliato F25E: 449,00 €

Prezzo al pubblico consigliato F30E: 529,00 €

Prezzo al pubblico consigliato F40E: 599,00 €