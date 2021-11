Blauer HT ad Eicma 2021 con "The Box"

EFFETTI SPECIALI

Blauer HT torna in fiera e lo fa per stupire ancora una volta con uno spettacolo unico e innovativo

All'edizione numero 78 di Eicma, la più importante esposizione internazionale per il mondo delle due ruote, ci sarà anche Blauer HT. Pronto a stupire attraverso effetti scenici e spettacolari, il brand si presenta tra i padiglioni della Fiera con uno stand dove l'assoluto protagonista sarà il mega videowall "The Box", una video presentazione dell'intera line-up di prodotti e life-style. Attraverso il distintivo modo di sorprendere il pubblico, Blauer metterà in scena ogni 15 minuti effetti speciali che daranno l'illusione di un ambiente 3D all'interno del suo stand.

La digitalizzazione come elemento caratterizzante del ritorno in fiera del brand darà comunque possibilità al pubblico di apprezzare le nuove proposte per la stagione 2022. Tra i tanti prodotti saranno presenti i caschi Solo e Hacker, ora disponibile nella versione BTR (Bluetooth ready) sviluppato in collaborazione con Gemini, il nuovo integrale in ABS Sniper (proposto in diverse colorazioni e livree accattivanti) e il demi jet in fiber glass Bet, entrambi omologati ECE 06.