Sinner: "Le Atp Finals torneo speciale, divertitevi"

"Arrivare al numero 1 era il mio obiettivo principale. Amo la competizione, amo giocare di fronte alle persone, soprattutto qui. Divertitevi perché è un torneo molto speciale. Abbiamo Flavio, abbiamo Andrea e Simone. Auguro a tutti voi un'edizione molto speciale. Io vi seguo da casa. Viva il tennis". A dirlo il campione azzurro Jannik Sinner, che dopo la consegna del premio Giulio Onesti è tornato sul campo centrale delle Atp Finals per un momento di celebrazione dei numeri 1 del tennis. Insieme a lui molte leggende mondiali di questo sport, come Nastase, Wilander, Edberg, Becker, Muster, Safin e Ferrero, che in questa edizione delle Finals sarà a bordo campo nel team di Ben Shelton di cui è diventato allenatore.