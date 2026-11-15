Atp Finals 2026, Sinner torna sul campo di Torino: "Sarà un'edizione speciale"

Jannik Sinner è tornato sul campo delle Atp Finals. Il campione azzurro è sceso sul terreno di gioco dell'Inalpi Arena, insieme al capitano della nazionale, Filippo Volandri e al presidente Fitp, Angelo Binaghi, per ricevere il premio 'Giulio Onesti' assegnato quest'anno al tennis italiano. Vere e proprie ovazioni hanno accolto l'ingresso del tennista altoatesino, idolo delle folle anche fuori dai match.