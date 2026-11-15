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Atp Finals 2026, Sinner torna sul campo di Torino: "Sarà un'edizione speciale"

Il numero 2 al mondo ha ricevuto il premio Giulio Onesti: "Auguro a tutti un'edizione molto speciale"

15 Nov 2026 - 14:43
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Jannik Sinner è tornato sul campo delle Atp Finals. Il campione azzurro è sceso sul terreno di gioco dell'Inalpi Arena, insieme al capitano della nazionale, Filippo Volandri e al presidente Fitp, Angelo Binaghi, per ricevere il premio 'Giulio Onesti' assegnato quest'anno al tennis italiano. Vere e proprie ovazioni hanno accolto l'ingresso del tennista altoatesino, idolo delle folle anche fuori dai match. 

"Divertitevi, è un torneo molto speciale, abbiamo Flavio (Cobolli, ndr) per la parte italiana e poi un doppio incredibile (Bolelli/Vavassori, ndr). Auguro a tutti voi un'edizione molto speciale. Io vi seguo da casa, viva il tennis". Così Jannik Sinner rivolgendosi al pubblico della Inalpi Arena nella prima giornata delle Atp Finals di Torino. 

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