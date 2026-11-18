"Non è facile giocare con Carlos quando lui è in fiducia. Per riuscire a batterlo hai bisogno di giocare una partita perfetta o quasi, cosa che non sono riuscito a fare e ho perso". Risponde con un sorriso, Daniil Medvedev, quando nella conferenza stampa post partita alle Atp Finals gli viene chiesto un commento sul match perso contro Alcaraz.
"Ho sempre creduto che, se giochi bene e continui a lavorare sodo, le occasioni arrivano. Quando perdo, a prescindere dall'avversario, significa che non ho giocato abbastanza bene - riflette -. Per esempio, oggi non ho servito come avrei dovuto. Contro un giocatore come Carlos, forse, quello che ho fatto oggi sarebbe bastato contro altri avversari, ma contro di lui dovevo fare di meglio. È così per ogni partita. In tutti gli incontri che ho perso quest'anno, c'è sempre stato qualcosa che non ha funzionato a dovere. Quando sono competitivo e in ottima forma, non è facile battermi e posso vincere molte partite".
Aggiunge di aver sempre avuto la convinzione "di dover alzare il livello e giocare un buon tennis per poter tornare a occupare posizioni di vertice nel ranking. Il finale di stagione è stato molto positivo, quindi sono contento di chiudere in una posizione di alta classifica, ma ovviamente voglio cercare di concludere al meglio anche qui", conclude.