"Ho sempre creduto che, se giochi bene e continui a lavorare sodo, le occasioni arrivano. Quando perdo, a prescindere dall'avversario, significa che non ho giocato abbastanza bene - riflette -. Per esempio, oggi non ho servito come avrei dovuto. Contro un giocatore come Carlos, forse, quello che ho fatto oggi sarebbe bastato contro altri avversari, ma contro di lui dovevo fare di meglio. È così per ogni partita. In tutti gli incontri che ho perso quest'anno, c'è sempre stato qualcosa che non ha funzionato a dovere. Quando sono competitivo e in ottima forma, non è facile battermi e posso vincere molte partite".