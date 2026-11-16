“L’atmosfera è ottima e il pubblico è stato molto rispettoso, anche se ovviamente tifava per Cobolli. Sono contento di essere tornato qui a Torino con una vittoria". Così Daniil Medvedev dopo la vittoria su Flavio Cobolli nel primo match del Gruppo Lendl alle Nitto Atp Finals 2026. "In questa stagione sono riuscito a giocare un buon tennis in tanti tornei, cosa che nel 2025 non ero riuscito a fare. Oggi ho giocato bene ma ho servito anche molto bene", aggiunge il russo, vincitore dell'edizione 2020 del torneo dei Maestri, apparso concentrato e solido dal primo all'ultimo punto. "Alcaraz è un giocatore straordinario e può battere chiunque, ovunque. L’anno scorso qui ha raggiunto la finale e ha perso soltanto contro Jannik", aggiunge Medvedev, che si giocherà il primo posto nel girone con Alcaraz: "Poi penso che questo sia il campo su cui ci sono le migliori possibilità di batterlo. Questo non significa che ci riuscirai, perché oggi ha perso appena quattro game. Ma, secondo me, è qui che hai le migliori possibilità, perché puoi ottenere qualche punto gratuito con il servizio e magari mettere a segno qualche vincente grazie alla velocità del campo".
Cobolli, testa a Tiafoe
"È stata sicuramente una delle migliori stagioni della mia carriera, se non la migliore finora, e sono molto orgoglioso di me stesso e di tutte le persone che lavorano con me. Penso che questa settimana sia un regalo per tutti noi, per quello che abbiamo fatto quest’anno. Siamo cresciuti insieme come squadra e ora essere qui, giocare in questo stadio davanti a questo pubblico, tutti insieme, è qualcosa che non dimenticherò mai. Sono molto orgoglioso di me stesso e della squadra che ho", le dichiarazioni di Cobolli in conferenza. Ora testa a Tiafoe nel dentro-fuori di mercoledì: "Ora sono un po’ dispiaciuto per questa prestazione e per la sconfitta, ma non è finita: ho altre due partite. Continuiamo a lavorare e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni".