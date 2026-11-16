“L’atmosfera è ottima e il pubblico è stato molto rispettoso, anche se ovviamente tifava per Cobolli. Sono contento di essere tornato qui a Torino con una vittoria". Così Daniil Medvedev dopo la vittoria su Flavio Cobolli nel primo match del Gruppo Lendl alle Nitto Atp Finals 2026. "In questa stagione sono riuscito a giocare un buon tennis in tanti tornei, cosa che nel 2025 non ero riuscito a fare. Oggi ho giocato bene ma ho servito anche molto bene", aggiunge il russo, vincitore dell'edizione 2020 del torneo dei Maestri, apparso concentrato e solido dal primo all'ultimo punto. "Alcaraz è un giocatore straordinario e può battere chiunque, ovunque. L’anno scorso qui ha raggiunto la finale e ha perso soltanto contro Jannik", aggiunge Medvedev, che si giocherà il primo posto nel girone con Alcaraz: "Poi penso che questo sia il campo su cui ci sono le migliori possibilità di batterlo. Questo non significa che ci riuscirai, perché oggi ha perso appena quattro game. Ma, secondo me, è qui che hai le migliori possibilità, perché puoi ottenere qualche punto gratuito con il servizio e magari mettere a segno qualche vincente grazie alla velocità del campo".