"E' sempre bello venire qua a Torino - dice - e ogni anno vedo questo evento crescere e migliorare. C'è un'atmosfera unica, è un torneo un po' diverso dagli altri e mi piace un sacco e anche se la stagione è finita ed è il momento di riposare, dico sarebbe bello giocare qua". A questo proposito, in merito all'ipotesi di avere a Torino un torneo annuale fisso, dice di essere "sempre super favorevole a queste iniziative: più tornei abbiamo in Italia, più il tennis può crescere e più noi abbiamo occasione di giocare davanti ai nostri fan". Infine un pensiero a Flavio Cobolli, stasera in campo. "Una partita molto importante, decisiva direi, e quindi speriamo che Flavio possa farcela, che giochi una buona partita e facciamogli un grosso in bocca al lupo".