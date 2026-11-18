"Purtroppo, mentre stavo giocando bene, ho avvertito un piccolo problema al bicipite femorale. E' stato solo un lieve fastidio, sono riuscito a giocare un ottimo tennis dal momento in cui è accaduto fino alla fine dalla partita. Ero molto concentrato. Ho cercato di restare rilassato, di evitare movimenti bruschi, pur continuando a pensare a come essere aggressivo. In questo momento sto abbastanza bene". Così Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo il successo ottenuto alle Atp Finals di Torino contro Daniil Medvedev a proposito delle proprie condizioni fisiche dopo aver chiesto il medical time-out nel secondo set per un problema muscolare alla coscia sinistra. "Valuterò la situazione con il mio team e il mio fisioterapista - ha aggiunto lo spagnolo - Credo che il resto della giornata di oggi e quella di domani saranno fondamentali in vista del prosieguo" del torneo.