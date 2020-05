Asprilla: "Crespo più faceva l'amore, più faceva gol" 

Continuano le rilvelazioni hot di Faustino Asprilla. Questa volta l'aneddoto non riguarda lui, ma il suo compagno di squadra al Parma, Hernàn Crespo. Lo ha rivelato in un'intervista con Carlos Valderrama.



Appena arrivato al club emiliano, Crespo faticava a trovare la via del gol. “I primi mesi la gente lo ha massacrato, non riusciva a zittirli. Era disperato, così Mascardi – il suo agente – mi ha chiamato e mi ha detto: “Il ragazzo è impaurito, puoi andare a parlare con lui?”.

Ed ecco la terapia di Asprilla: “Da quanto tempo non fai l’amore?”. Lui mi rispose: “Sei mesi”. Avevo un’amica colombiana, gliela presentai e iniziarono a uscire insieme, a fare l’amore e da lì in poi non smise più di segnare. Il problema era che non faceva l’amore”.



Crespo al Parma in 200 partite ha segnato ben 94 gol tra campionato e coppe. La terapia del sesso di Faustino Asprilla ha decisamente funzionato.