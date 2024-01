Sci: Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Flachau, 13ima Martina Peterlini

SLALOM FEMMINILE

La fuoriclasse statunitense ha completato la rimonta nella seconda manche superando di ventisette centesimi la slovacca Petra Vhlova

© Getty Images Mikaela Shiffrin torna al successo in slalom speciale e lascia alle spalle i problemi di Kranjska Gora. La fuoriclasse statunitense si è imposta nella notturna di Flachau superando la sfidante Petra Vhlova. La slovacca ha guidato la prova nella prima manche, tuttavia si è dovuta arrendere nel corso della discesa decisiva per colpa di alcuni errori. A livello italiano buona prova per Martina Peterlini e Lucrezia Lorenzi che hanno chiuso a ridosso della top ten.

Prima manche tiratissima con Vhlova che si è lasciata alle spalle di soli sette centesimi Shiffrin prendendosi una serie di rischi sul tracciato disegnato da Manuel Gamper.

Un atteggiamento redditizio, ma che ha rischiato di costare caro sui dossi finali dove la slovacca ha perso alcuni decimi rispetto alla statunitense.

Terza piazza per la svedese Anna Swenn Larsson che ha tenuto duro sino all’ultimo intermedio chiudendo con 52 centesimi dalla vetta davanti alla connazionale Sara Hector e all’austriaca Katharina Liensberger.

In casa Italia buona prova per Martina Peterlini che con il numero 37 ha chiuso in ventunesima posizione a 2”57, mentre è arrivata la prima qualifica stagionale per Lucrezia Lorenzi che ha chiuso in ventottesima posizione a 2”92 da Vhlova.

Rimonta rabbiosa per Shiffrin che ha guadagnato nonostante una pista rovinata dal passaggio delle atlete e ha ritrovato il successo davanti a una Vhlova che ha commesso diversi errori e si è fermata a 27 centesimi dalla vittoria.

Ultimo gradino del podio invece per Hector che ha recuperato rispetto alle avversarie lasciandosi alle spalle la svizzera Michelle Gisin e la svedese Anna Swenn Larsson.

Netto miglioramento per le italiane con Martina Peterlini che, nonostante un calo nel finale, ha recuperato otto posizioni giungendo al tredicesimo posto a 3”10 dalla vincitrice. Discorso simile per Lucrezia Lorenzi che ha fatto una manche pulita terminando in ventunesima posizione a 4”27 da Shiffrin.