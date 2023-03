Sci, Coppa del Mondo: Kilde trionfa nella discesa di Aspen e vince la Coppa, Paris e Schieder settimi 

SCI UOMINI

Dominio del norvegese. I due azzurri chiudono a pari merito, niente da fare per Casse

© Getty Images Aleksander Aamodt Kilde stravince nella discesa libera maschile di Coppa del mondo di sci ad Aspen, con il tempo di 1:31.60. Il norvegese alza così la sua seconda Coppa di specialità. Il norvegese trova la gara perfetta e precede Crawford e Odermatt sul podio. Tra gli azzurri, buona gara per Dominik Paris e Florian Schieder, che perdono qualcosa nei primi due settori e chiudono entrambi al settimo posto con 97/100 di distacco. Fuori dalla top 10 Mattia Casse (+1.13).

Ad Aspen stravince Aleksander Kilde, che conquista la Coppa di specialità con una prova perfetta nella discesa libera, chiudendo a 1:31.60. Sorpasso e controsorpasso sul podio, con Crawford a strappare la piazza d'onore a Odermatt: il canadese chiude a 61/100 precedendo il leader della CdM, terzo a 63/100. Al quarto posto Kriechmayr, seguito da Clarey e Hintermann. Buona la prova di Florian Schieder, primo italiano a scendere in pista, che chiude al settimo posto. L’azzurro parte lento nei primi due settori e recupera poi nelle curvone finali, terminando a 97/100 dal vincitore. Il suo tempo è eguagliato da Dominik Paris, vincitore in Colorado nel 2017: l’altoatesino parte subito bene, ma perde qualcosa nel settore centrale e alla fine termina settimo ex aequo col connazionale. Completano la top 10 Sander e Bennett. Non riesce a confermarsi invece, dopo i due terzi posti in discesa della stagione in corso, Mattia Casse, che si ferma a 1"13 e chiude quattordicesimo. Ventunesimo posto per Innerhofer (+1.47), mentre un altro italiano, Matteo Marsaglia, è al 26°. Qualche rimpianto per il norvegese Sejersted, che nei primi intermedi aveva lo stesso tempo del connazionale Kilde, ma brucia il suo podio saltando una porta nell’ultimo curvone e uscendo di scena.