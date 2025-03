Sci, Coppa del Mondo: Dominik Paris vince la discesa libera di Kvitfjell, Odermatt secondo

È ancora una volta Dominik Paris a dettare legge a Kvitfjell, tracciato sul quale l’azzurro centra il suo quinto successo personale (quattro in discesa, uno in SuperG), tornando a esultare dopo l’ultima gioia ottenuta in Val Gardena nel 2023, quindici mesi fa: ora le vittorie in carriera sono 23, una in meno del mito Gustav Thoeni (tra gli azzurri comanda sempre Tomba a quota 50). Il campione altoatesino scia benissimo fin dai primi metri, mostrando grande fluidità soprattutto nella parte conclusiva, sotto un cielo nuvoloso e sopra una neve trattata con il sale per via delle alte temperature.