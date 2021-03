Sci, controlli ok per Sofia Goggia: può sognare le finali di Coppa del Mondo

Sofia Goggia può sorridere: a poco più di un mese dalla caduta di Garmisch, che le era costata la frattura composta del piatto tibiale, la sciatrice azzurra ha avuto il via libera dei medici per poter tornare a sciare in campo libero. Ora toccherà a lei decidere se tentare l'impresa di scendere in pista a Lenzerheide, per le finali di Coppa del Mondo in programma dal 17 al 21 marzo. La bergamasca è attualmente leader della classifica di discesa libera e le basterebbe un ottavo posto per assicurarsi la coppa di specialità.

