Sci, Coppa del Mondo: Kilde trionfa nella discesa di Lake Louise, cade Paris

Il norvegese anticipa Hemetsberger e Odermatt, l'azzurro fuori dopo tre settori. Innerhofer fuori dalla top 15

© Getty Images Va ad Aleksander Aamodt Kilde la discesa di Lake Louise nella Coppa del Mondo di sci maschile: il norvegese chiude la prova con il tempo di 1'47"98, anticipando di sei centesimi l'austriaco Daniel Hemetsberger, con lo svizzero Marco Odermatt ad un decimo a completare il podio. Delusione per l'Italia: caduta senza conseguenze dopo tre settori per Dominik Paris. Christof Innerhofer, Mattia Casse e Matteo Marsaglia chiudono fuori dalla top 15.

A Lake Louise, la discesa prende il posto del Super G nel calendario della Coppa del Mondo di sci, e a vincere è Aleksander Aamodt Kilde: gran prova del norvegese che, partito sesto, chiude con il tempo di 1'47"98, anticipando Daniel Hemetsberger e Marco Odermatt. Decisivi due grandissimi settori da parte dello scandinavo: il primo e il quinto, che di fatto giustificano il successo del 30enne di Bærum. Buon podio per il detentore della Coppa del Mondo, con Matthias Mayer che resta ai piedi del podio a +0"37 dal vincitore di giornata e Beat Feuz a +0"63.

Grande delusione, fortunatamente senza conseguenze, per Dominik Paris. Partito tredicesimo, l'azzurro disputa tre ottimi primi settori, risultando non distante da Kilde, anzi: dopo i primi tre rilevamenti cronometrici, sono solo due i millesimi di distacco. Poi, però, ecco la caduta che pone fine, fortunatamente senza infortuni, alla prova di Paris. L'Italia non piazza nessun rappresentante nelle prime 15 posizioni, visto che Innerhofer chiude a 1"81 di distacco da Kilde, con Mattia Casse a +1"99, Nicolò Molteni a +2"33 e Matteo Marsaglia a +2"44.