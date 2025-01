Coppa del Mondo, Sofia Goggia fa impazzire Cortina d'Ampezzo e conquista la discesa libera

La finanziera orobica ha saputo gestire il proprio istinto partendo con maggiore tranquillità e recuperando gradualmente terreno nei punti più tecnici dove ha messo in campo linee tese, impossibili da ripetere per le avversarie. Goggia ha quindi accumulato la maggior parte della velocità nella zona delle Pale di Rumerlo tagliando il traguardo in 1'33"95.