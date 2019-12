Bormio, Paris fa il perfezionista: "Gara non perfetta"

IL PROTAGONISTA

Dopo lo straordinario bis in libera a Bormio, Dominik Paris fa il perfezionista e guarda avanti. "E' stata una gara non perfetta. Sono partito bene, ma fino alla Carcentina non ho sciato benissimo - ha spiegato il campione azzurro -. Da lì in poi abbastanza bene, peccato aver beccato il vento nella parte finale". "Il doppio pettorale rosso? Non penso a queste cose, non abbiamo fatto neanche la metà delle gare quindi manca ancora tanto", ha aggiunto, parlando del primo posto momentaneo nella classifica assoluta della Coppa del Mondo.

Nonostante la doppietta in libera, dunque, Paris resta con i piedi per terra e pensa già alle prossime gare. "Spero di portare questa buona sciata e questa buona fluidità anche a gennaio - ha proseguito il campione di Val d'Ultimo -. Rimango concentrato in vista della combinata alpina di domani in un superG difficilissimo ma nel quale conterà già fare la differenza".