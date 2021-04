Ubiale Mountain Run: tris di valli per un trail... con vista sui grandi appuntamenti della prossima estate

TRAILRUNNING

L'alleggerimento delle restrizioni premessa per il via libera alle prossime gare trail: una delle prime è in programma sulle Orobie bergamasche.

di

STEFANO GATTI

Maggio si avvicina a grandi passi (di corsa!) ed è ora di ripartire: emergenza sanitaria permettendo, gli eventi agonistici isolati (e "coraggiosi") dei primi mesi dell’anno lasciano spazio ad un fiorire molto… primaverile di appuntamenti destinati a preparare gradualmente i trail ma anche gli skyrunners dallo spirito più spiccatamente competitivo ai giorni grandi (ed alle lunghe notti) delle difficili prove estive. Sabato 1. maggio le Orobie alle spalle di Bergamo faranno da scenario alla prima edizione della Ubiale Mountain Run.

Rinviata alla fine dello scorso inverno causa pandemia (ça va sans dire), la prova da sedici chilometri di sviluppo e 1130 metri di dislivello positivo con base a Ubiale Clanezzo (imbocco della Val Brembana), è la prova inaugurale del neonato Circuito Lombardo mountain run CSEN outdoor 2021, ed è organizzata da ASD Autocogliati Run e dal Gruppo amici Monte Ubione. In un certo senso, si tratta della “gemella” del Pico Trail Racer Event che (ugualmente e più volte rimandata dalla sua classica data di fine novembre) si è svolta lo scorso 7 febbraio sul versante opposto (quello occidentale) del crinale che dalla Corna Marcia digrada - non senza qualche “impegnativa” impennata di quota - fin quasi alla pianura, dopo aver doppiato il Monte Ubione. In pratica, il “campo” di gara è delimitato ad ovest dalla Valle Imagna, ad est dalla bassa Val Brembana ed a nord dalla Val Brembilla.

Gli atleti ammessi alla manifestazione podistica saranno al massimo duecento e le iscrizioni sono aperte sul portale picosport.net. Oltre che dal suo carattere di competizione di interesse nazionale, lo svolgimento di Ubiale Mountain Run è reso possibile dall’osservanza dei vigenti protocolli anti-Covid. I partecipanti devono scaricare e compilare il modulo anti-Covid appunto, che attesta anche l’idoneità della visita medica agonistica con la data di scadenza. Nella fase di ritrovo, partenza ed eventuale premiazione, gli atleti dovranno indossare l'ormai onnipresente mascherina. Per evitare assembramenti in zona ritrovo, partenza e arrivo non è ammesso il pubblico.

Esaurite le pratiche alle quali (contando su di un loro progressivo alleggerimento) dovremo fare l’abitudine, veniamo alle caratteristiche del percorso. Nata per far conoscere le bellezze naturalistiche del crinale del comune di Ubiale - avamposto delle Orobie a due passi da Bergamo - la gara avrà come primo impegno l’ascesa al monte Ubiale, a quota 940 metri sul livello del mare. Transitati sul primo GPM, una leggera discesa porta nella lussureggiante località di Predal. Da qui uno strappo proietta gli atleti sulla cima Coppi della Ubiale Mountain Run: la Corna Marcia a quota 1033 metri. Da questa vetta, a cavallo tra Val Brembana, Val Brembilla e Valle Imagna si gode un panorama a 360 gradi su Pianura Padana. Prealpi e Alpi. Un tratto in costante discesa in single track porta sul sentiero del Partigiano “Angelo Gotti”. Arrivati alla Passata, cambio di rotta per il sentiero panoramico che scende in direzione Clanezzo. Dopo duecento metri di dislivello in discesa, nuova svolta decisa a sinistra per altrettanti metri di dislivello (questa volta in salita). Dai vecchi bacini, un comodo sentiero conduce ad ulteriori e ripidissimi duecento metri di salita (gli ultimi…) prima di toccare quota gli 895 metri della croce del monte Ubione. Preso il passo facile dell’Ubione, una comoda discesa riporta alla Passata e di lì a Final. Deviazione verso destra per raggiungere la zona del fer e passare nelle vicinanze della casa agricola di Poster, dalla quale una secca deviazione a sinistra mette sulla ex strada ferrata delle cave di pietra. Dopo lo scorrimento pianeggiante sulla ex strada ferrata, una discesa di gradini in pietra porta al ponticello del mulino e finalmente nell’abitato di Ubiale, ormai in vista del sospirato traguardo.