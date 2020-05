Dan Peterson racconta D'Antoni: "Era già un allenatore in campo, nessuna sorpresa" 

Dan Peterson racconta Mike D'Antoni nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. "Se quando lo allenavo intuivo che sarebbe diventato un grande allenatore? E' stato il mio playmaker per nove anni - ricorda il leggendario ex tecnico dell'Olimpia - Lui era già un allenatore in campo, personalità e qualità. E proveniva da una famiglia di cestisti, a partire da suo padre, Lewis D'Antoni, mitico allenatore del basket scolastico High School del West Virginia. Quindi il suo successo non è una sorpresa per me".