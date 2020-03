Coronavirus, Dan Peterson: "Sport punto di riferimento nei periodi di emergenza"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano parla dell'importanza dello sport anche nei periodi di emergenza come nel secondo dopoguerra, quando Roosevelt chiese ai vari presidenti delle federazioni di baseball, basket e NFL di non sospendere i campionati perché erano, come oggi, un punto di riferimento per la popolazione.