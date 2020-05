Dan Peterson: "Spettacolo PalaDozza: il Madison Square Garden europeo"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario tecnico dell'Olimpia apre il podio dei suoi palazzetti preferiti come atmosfera, storia e tradizione: "Sono molto affezionato al PalaDozza, per questo lo metto alla terza posizione. È come il Madison Square Garden europeo, quando scelsi di allenare la Virtus Bologna fu anche per questo impianto".