Dan Peterson: "Siamo in rimonta, non molliamo proprio ora"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ci parla proprio del coronavirus, paragonando l'isolamento sociale ad una partita: "Siamo nella fase di rimonta, non possiamo mollare proprio ora. Poi arriveremo al pareggio con situazione stabile, poi ancora il sorpasso con la discesa di contagi e decessi e solo allora potremo dire: mamma, butta la pasta!".