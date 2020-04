Dan Peterson: "Sempre in contatto con i miei ex giocatori"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ci svela come sia rimasto in contatto con molti dei suoi ex giocatori, che in questi giorni a casa sente quasi quotidianamente: "Da Dino Meneghin a Vittorio Gallinari, fino a Mike D'Antoni ma anche colleghi e giocatori delle mie precedenti esperienze. ci sentiamo via mail o al telefono".