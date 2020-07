Longhi: "Dybala si è preso la Juve"

Sono bastate una manciata di partite per spazzare via i dubbi su Paulo Dybala. Il coronavirus non ha intaccato né la condizione fisica, né la classe dell'argentino, che con i suoi magnifici gol ha confermato la Juve in vetta alla classifica. La Joya ha firmato i tre successi bianconeri alla ripresa del campionato, dimenticando l'errore dal dischetto nella finale di Coppa Italia, E, ancor più che CR7, ha preso per mano una squadra che sembrava alla ricerca di un nuovo leader.