Un anno con il fantasma di Max Allegri

Tutte le separazioni lasciano scorie difficili da mangiar giù, a maggior ragione se colpiscono amori passionali e ricchi d’emozioni. Nello sport – e nel calcio in particolare – l’esperienza di vita è scandita dal concetto di lasciarsi. Fa parte dei rapporti vedere arrivare e andare via dal proprio club calciatori, allenatori, membri dello staff, talvolta dirigenti e persino proprietà. Nel ricordo rimane la consapevolezza dell’esito dell’avventura, sia essa stata proficua e felice o fallimentare e dolorosa, e il giudizio di ciò che è stato non inficia il presente. Il farsi una ragione è fisiologico del guardare al domani senza lasciarsi intimorire.