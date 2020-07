Serie A: emozioni in coda

Mancano 540 minuti, esclusi abbondanti recuperi causati da Var e cooling break, alla verità. Se la lotta scudetto sembra già archiviata e quella Champions non è neanche iniziata, cosa ci resta da guardare con interesse da qui alla fine? Possiamo solo soffermarci sulla permanenza in Serie A. Teniamo fuori dal discorso la Spal, che pareva poter tornare clamorosamente in corsa fino alla sciagurata autorete di Vicari contro il Milan; lo stesso vale per il Brescia, che non ha saputo proteggere vantaggi preziosi con Genoa e Torino e sembra ormai prossimo alla B. Andando a salire, invece, bisogna tracciare una linea: chi può dirsi già al riparo da eventuali crolli? Poniamo l’asticella ai 36 punti della Fiorentina e andiamo ad analizzare chi, e perché, può restare in Serie A.