Perché l’Atalanta in Champions è un caso irripetibile

Ci sono diversi modi per arrivare ai quarti di finale della Champions League, il torneo per club più difficile e competitivo del mondo. Il primo è rappresentato dai benedetti soldi, la vil moneta, la pecunia, l’argent, i piccioli e chi più ne ha più ne metta (detto quanto mai azzeccato). Si può arrivare ai quarti di Champions perché ti arriva senza un perché un magnate vero, magari emiratino o cinese, il quale decide di “essere” anche attraverso una squadra di calcio, ovvero di presentarsi al mondo con le connotazioni positive che la passione più diffusa del pianeta sa darti (per poi sfruttare tutto nei business redditizi, eddai queste cose le sappiamo no?). Il magnate suindicato mette lì una montagna di soldi per comprarsi alcuni dei 50 migliori giocatori al mondo. Con questi già si mette bene, se poi vi si aggiunge anche un buon allenatore e un ambiente aziendale sotto controllo, il traguardo arriva senza grandi sforzi. Gli esempi qui abbondano e li conoscono tutti.