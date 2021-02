Pellè e il calcio italiano non si sono mai capiti

Storia dell’amore mai sbocciato fra l’attaccante e la Serie A

Graziano Pellè è l’ultimo attaccante della nazionale italiana ad aver segnato su azione nella fase finale di un grande torneo internazionale. Accadde oltre quattro anni fa, nell’ottavo di finale di Euro 2016, quando l’allora attaccante del Southampton mise in ghiaccio nei minuti di recupero la vittoria degli Azzurri di Antonio Conte contro la Spagna. Poi sarebbe arrivata la Germania e la pantomima del rigore a cucchiaio mimato a Neuer prima di sparacchiare il tiro a lato.

Un’uscita di scena ingloriosa che aveva rapidamente messo in ombra l’Europeo comunque buono di Pellè, autore di 2 reti (la prima la segnò al Belgio) ma rapidamente derubricato ad attaccante mediocre, fedele specchio di un movimento calcistico in crisi. Quasi un contrappasso per un attaccante che deve proprio a un cucchiaio la svolta della sua carriera.