Oasis e Manchester City, destini incrociati

Definizione di “Brit Pop”: genere musicale nato e sviluppatosi in Gran Bretagna (da cui il termine “Brit” che sta appunto per “British”) a metà degli anni Novanta del secolo scorso con protagonisti gruppi o artisti influenzati dai Beatles. Massimi esponenti di questo genere, senza dubbio i Blur e gli Oasis, con i loro frontman, i loro cantanti e leader, divenuti volti celeberrimi: Damon Albarn da un lato e dall’altro due fratelli, Noel e Liam Gallagher.

Venticinque anni fa, nell’ottobre del 1995, l’uscita di quello che unanimemente è stato riconosciuto come l’album manifesto del Brit Pop: “(What’s the story) Morning glory?” degli Oasis, che già con “Definitely maybe” avevano ottenuto un buonissimo successo. Tuttavia con questo disco, che contiene almeno tre delle canzoni più conosciute del gruppo (“Don’t look back in anger”, “Champagne Supernova” e la famosissima “Wonderwall”, col suo video in bianco e nero tranne che per sfaccettature colorate delle chitarre), ha segnato un prima e un dopo nella storia della musica. E i Gallagher: già, i fratelli Noel e Liam, che con il calcio hanno sempre avuto un legame fortissimo, in particolare con il “loro” Manchester City.