Lukaku è il meglio dell’Inter e il meglio che deve ancora venire

La regia stacca. Da Lukaku, intento ad abbracciare i compagni, passa ad Antonio Conte, nel bel mezzo di un’esultanza rabbiosa e soddisfatta, come non si vedeva da qualche mese. Dietro al mister compare il vice Stellini, che non usa giri di parole: “Questi gol deve fare, cazzo!”. Questi: di rabbia, di forza, di tecnica, di esplosività, di velocità, di intuito, di personalità. Di tutto un po’, di tutto molto. Lukaku capisce che il centrale del Getafe è mal posizionato e che l’altro gli concede metri e grammi: indica la profondità a Bastoni, si muove a mezzaluna, lascia scorrere il pallone posizionandosi in diagonale con il corpo, a protezione, ma ha già in mente la prossima mossa. Tocco, protezione, attesa, leggera ancata ad allontanare il difensore, tiro a incrociare nell’unico pertugio utile per il gol. Gol.

Stellini spiega, tra le righe, cosa si aspettava Conte da Lukaku e quanto sia stato curato il lavoro sull’attaccante. Che è molto più raffinato di inizio stagione, sia nella tecnica che nel pensiero. Lo ha sottolineato anche l’account social inglese del club: ha postato un video di un delicato controllo del belga, sbeffeggiando chi in questi mesi ha ripetuto che dal punto di vista tecnico era troppo grezzo. Grezzo chi? Conte ha di recente affermato che il centravanti ha ancora ampi margini di miglioramento, e non sembra la frase fatta di tutti gli allenatori ma una convinzione sincera, motivata da quanto si è visto quest’anno. Dal fatto che l’ultimo Lukaku nerazzurro è meglio del primo, nonostante la normale e giustificata stanchezza di un giocatore che ha sulle spalle 40 partite e quasi 4000′ in campo.