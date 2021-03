La zona mistica del campo

Sul campo di calcio c’è una zona mistica, uno spazio oscuro, un luogo irrisolto dove i portieri vanno a finire quando la palla li supera e dove capita di vedere anche calciatori che vi entrano per raccoglierla e riportarla a centrocampo in fretta quando stanno perdendo, spesso in questo territorio inesplorato ci si azzuffa per trattenere il pallone che non si vuole lasciare all’avversario che prova a prenderlo dopo il gol della speranza; si litiga, ci si spintona e capita che qualcuno finisca impigliato nella rete. Questa zona è franca, è una no man’s land calcistica, non appartiene al portiere o alla squadra, per quanto chiusa tra la linea della porta e la rete. Se l’avversario si trova in questa enclave è come non esistesse, si trasforma in ghost, uno che sta nel lato buio. Contro la Serbia, in un incontro valido per i Mondiali, il pallone calciato da Cristiano Ronaldo ha superato la linea in modo chiaro, il difensore l’ha preso dopo ma l’arbitro non se n’è accorto e ha ammonito il fuoriclasse portoghese per proteste; quella zona demarca il vero dal falso, il bene dal male e non trova ancora requie.