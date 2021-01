La Supercoppa cambia il giudizio su Pirlo?

QUATTROTRETRE

Una vittoria meritata, netta e perfettamente creata da Pirlo e la sua Juventus su un Napoli che ha fatto pochissimo se non trovando qualcosa in maniera confusa. Andrea Pirlo è da rivalutare in ogni senso dopo la sconfitta contro l’Inter perché ha avuto la capacità proprio di ripartire da lì per mettere le basi per questa vittoria. Contro l’Inter ha voluto giocare uno contro uno e le mezzali interiste hanno massacrato Rabiot e Ramsey. Stavolta ha fatto l’opposto. Se il Napoli mi propone una mediana muscolare e tre mezzali che avrebbero dovuto ricevere fra le linee o conquistare la seconda palla e puntare la porta in conduzione, io la gioco con un doppio play, Bentancur-Arthur, così da trovare in maniera pulita McKennie nella fascia di mezzapunta e creare pericoli.