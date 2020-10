La Real Sociedad non è prima per caso

QUATTROTRETRE

In questo strano inizio di stagione dove le outsider si stanno prendendo i primi posti nei top campionati europei la Real Sociedad è forse la squadra più imprevedibile ad aver raggiunto la vetta. Certo, parliamo pur sempre di un quinto appena di campionato concluso, c’è ancora chi deve recuperare delle partite (proprio nella Liga, ad esempio, al Real Madrid ne manca una, al Barcellona e all’Atletico Madrid addirittura due): tuttavia la squadra di San Sebastian, avversaria stasera del Napoli in Europa League, anche se il traguardo che ha raggiunto è abbastanza effimero, non è nei quartieri alti del campionato spagnolo per caso.