La peculiare estetica di Rai

In fondo è una questione di estetica. Una sensibilità innata, qualcosa che c’è già, che in campo si esplicita per il gusto, che resta anche dopo. Quella che poi, quando le chuteiras vengono appese al chiodo, fra gli investimenti post carriera illumina l’idea che non ti aspetti da un ex campione, da uno che ha vinto pure un Mondiale storico, lo ha fatto con la maglia del Brasile, indossandone pure la fascia di capitano e per giunta con il numero 10 sulle spalle. Quale? Aprire un cinema. Non una multisala, non un centro commerciale nel quale si proiettano pure film. Un cinema. Quando senti che il cinema è pieno

la gente ride e si diverte

allora sei contento pure tu

Ti fa piacere che gli altri ridono

E proprio come se fossi tu a farli ridere

E gli fai scordare le disgrazie e le miserie