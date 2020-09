Innamorarsi di Morata. Di nuovo

Non si può scegliere di chi innamorarsi, ne quando. Ci si innamora e basta, perché in amore non guida la razionalità. È il caso di Álvaro Morata e della Juventus. Un rapporto che non è mai stato negato dai diretti interessati, neanche quando erano lontani dagli occhi e dai campionati, o quando ci si è ritrovati sul campo: Morata e il bianconero sono sempre stati amanti prima passionali poi platonici, con i tifosi ad alimentare quella relazione che ad oggi ha lasciato molte certezze e anche tante domande. Se Morata non fosse andato via nel 2016, chissà se oggi si potrebbe dire la stessa cosa, se si potrebbe parlare di innamoramento. Per chi non lo ha mai dimenticato, sono ore di passione. Perché Morata tornerà a giocare alla Juventus. E certamente passerà il rammarico che accompagna chi ha lasciato un amore a metà.