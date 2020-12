Il pallone d’oro 64 anni dopo

Diciamo la verità. Le classifiche dei calciatori non hanno alcun senso. Affermare che due calciatori di epoche diverse possono essere comparati è una fesseria, così come anche due calciatori che giocano nello stesso periodo. Valgono troppo il contesto, i periodi di forma, gli infortuni, le situazioni ambientali. I calciatori sono animali sociali quanti altri mai e non tutto dipende dal loro talento e dalla loro forza.

Detto questo, oggi sono 64 anni esatti che ci accapigliamo per il Pallone d’oro, in quanto il primo a Sir Stanley Matthews è stato assegnato il 18 dicembre 1956. E lo facciamo essendo sempre in contrasto con chi ci è di fronte, perché la bellezza è soggettiva, figuriamoci quella calcistica.