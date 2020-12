Guardiola, il cambia ruoli

D’accordo, ultimamente è in crisi, nonostante il mastodontico rinnovo di contratto fino al 2023 la sconfitta del suo Manchester City contro il Tottenham dell’arcinemico José Mourinho ha fatto molto male. Tuttavia è innegabile che Pep Guardiola sia un maestro di calcio, uno che ha segnato un’epoca. Non solo da un punto di vista tattico, ma per come ha plasmato i suoi giocatori, cambiando il loro ruolo in campo in maniera anche evidente, reinventando in qualche caso ai suoi ragazzi letteralmente la carriera. Questo, dal Barcellona in avanti, fino all’ultimo caso: Ferran Torres, che il tecnico di Santpedor ha trasformato da ala a centravanti. Andiamo a vedere gli undici cambi di ruolo più celebri, dal più recente al più datato. Non consideriamo qui l’evoluzione del portiere “à la Neuer”, quasi come libero, perché insomma, il portiere è sempre rimasto portiere anche giocando diversi metri lontano dall’area.