Gli undici acquisti che ti stanno facendo perdere il fantacalcio

Non la sentite nell’aria quella brezza tipica del mercato di gennaio? Quei nomi pronti a stuzzicarvi durante l’asta di riparazione, con tutti quei crediti che avete tenuto in tasca perché un anno fa è arrivato Ibrahimovic, vuoi che quest’anno non succeda ancora? Mi spiace deludervi, ma probabilmente non accadrà, ed è per questo che non sentite il venticello e il friccico. Mai come quest’anno, per usare una formula cara a chi deve districarsi tra mezze notizie e indiscrezioni inconcludenti, sembra che quello di gennaio possa essere il mercato delle idee (brrr). Tradotto: esuberi scambiati per esuberi o per dei pagherò, qualche rientro dall’estero, un sacco di giovani in prestito.

Avete le spalle al muro, a fine gennaio avrete poco da puntare e tanto da scambiare. Già, ma chi vorreste scambiare? Siamo pronti anche quest’anno con la top 11 dei giocatori che vi stanno impiccando il Fantacalcio, tra flop altisonanti e fallimenti hipster. Seguiremo la lista ruoli e la media voto della Gazzetta dello Sport. A disposizione, per un’ipotetica sfida in famiglia 11 contro 11, anche i panchinari, schierati con il 3-4-3: Sirigu; Kumbulla, N’Koulou, Luca Pellegrini; Lazovic, Arthur, Bonaventura, Ruiz; Cornelius, Kouame, Barrow