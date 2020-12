Dimenticati Football Club

Scelta tecnica, intrighi di mercato, troppa concorrenza nei rispettivi ruoli e quindi caduta nel dimenticatoio: in Serie A c’è un piccolo drappello di giocatori che dopo oltre un quarto di campionato, 11 partite su 38, non è ancora sceso in campo per neanche un minuto. Messi da parte, ignorati, ogni 27 del mese però sono una bella palla al piede per i loro presidenti, con i loro stipendi. Ne abbiamo scelti undici, di questi giocatori, di questi “fantasmi”, per formare un 4-3-1-2 che forse non sfigurerebbe nemmeno, se tutti i protagonisti della nostra formazione stessero bene, o quantomeno in forma accettabile. Ci aggiungiamo anche sette cambi a disposizione del “mister” per la panchina (chiaro, nessuno di questi undici avrebbe i novanta minuti nelle gambe). Alcuni di questi giocatori è probabile che non giocheranno mai più in Serie A.