Come Maradona, o forse no

“Si yo fuera Maradona, vivirìa como él”, “Se fossi Maradona vivrei come lui”, cantava Manu Chao in “La vida tombola”, uno dei brani più famosi dell’artista franco-spagnolo, comparso anche nella scena finale del memorabile documentario “Maradona by Kusturica”. Bello vivere come “El Diez”, almeno in campo, giocatore unico e irripetibile, leader a 360° e tante altre cose che è anche superfluo ricordare. Sessant’anni per Diego, e come abbiamo fatto per Pelé andiamo a scodellarvi l’elenco dei cinque migliori “nuovi Maradona che non lo sono stati”, accostati al campione argentino per ragioni tecniche, ma non solo. Anche qua la cernita è stata complessa. Rispetto a Pelé, comunque, Diego ha avuto un piccolo vantaggio, e cioè che a un certo punto, ormai già 16 anni fa, è comparso Leo Messi, uno che ha tutto per essere considerato “un nuovo Maradona”, anche se si può discutere all’infinito. Quindi i “nuovi Maradona” sono diventati automaticamente in molti casi “i nuovi Messi”. Nell’elenco non ci sono parenti stretti del “Diez”, tipo i fratelli Hugo e Lalo o il figlio Diego jr.