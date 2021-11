Svizzera, il ct Yakin regala cioccolato all'Irlanda del Nord: "93 minuti senza subire gol contro l'Italia"

Aver fermato l'Italia campione d'Europa sullo 0-0 nell'ultima gara di qualificazioni mondiali è stata un'impresa che meritava un regalo. Ecco allora che il ct della Svizzera Murat Yakin ha pensato di inviare alla Federazione dell'Irlanda del Nord una scatola piena di barrette di cioccolato: "Un dolce grazie sta arrivando". Con il risultato di Belfast infatti la nazionale elvetica ha strappato il pass diretto per i Mondiali di Qatar 2022. In un video postato sui social Yakin prepara il pacco mentre canticchia "Sweet Caroline": "93 minuti senza subire gol contro l'Italia, campione d'Europa in carica, sono 9,3 kg di cioccolato svizzero per l'Irlanda del Nord".