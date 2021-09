Qualificazioni Mondiali 2022: successi per Serbia e Russia, stecca ancora l’Irlanda

Qualificazioni Mondiali 2022

Battuti rispettivamente 4-1 Lussemburgo e 2-0 Cipro, l’Azerbaigian sfiora il colpaccio Dublino, ok Slovenia e Norvegia

Pochi grattacapi per Serbia e Russia nelle rispettive sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. La Nazionale allenata da Stojkovic piega in casa 4-1 il Lussemburgo con doppietta di Mitrovic e rete di Milenkovic; quella di Karbin si sbarazza in trasferta di Cipro 2-0 con Erokhin e Zhemaletdinov. L’Irlanda evita il ko contro l’Azerbaigian nel finale: 1-1. Bene la Slovenia contro Malta (1-0) e la Norvegia di Haaland in Lettonia (2-0). afp

SERBIA-LUSSEMBURGO 4-1

Quasi nessun problema per la Serbia nella partita valevole per il gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. È infatti una vittoria facile quella che arriva a Belgrado contro il Lussemburgo, steso 4-1. Una doppietta di Mitrovic fissa il doppio vantaggio tra il 22’ e il 35’: prima chiudendo con un piatto sinistro ravvicinato un bel triangolo precedente tra Lukic e Milinkovic-Savic e poi con un colpo di testa su suggerimento di Kostic. Thill accorcia le distanze al 77’, ma un autogol di Chanot ristabilisce le distanze. Del fiorentino Milenkovic il poker definitivo.

IRLANDA-AZERBAIGIAN 1-1

Sempre per il gruppo A, non arriva per pochissimo la quarta sconfitta consecutiva per l’Irlanda. Dopo la clamorosa beffa nel finale contro il Portogallo, targata Cristiano Ronaldo, al 45’ è Makhmudov a gelare l’Aviva Stadium di Dublino con un destro pazzesco dalla lunga distanza che termina la propria corsa a fil di palo. È un colpo pesantissimo, probabilmente figlio della rimonta subita a Faro mercoledì scorso. Fatto sta che, a 3’ dalla fine, Duffy sblocca lo zero in classifica grazie al gol che vale l’1-1. Primo punto anche per l’Azerbaigian.

CIPRO-RUSSIA 0-2

Russia corsara a Cipro 2-0. Con questo successo in trasferta la Nazionale allenata da Karpin resta in vetta al gruppo H ma ora con 10 punti. Erokhin sblocca subito il risultato al 6’ grazie a una gran conclusione che va a depositarsi sotto l’incrocio dei pali; il raddoppio viene siglato da Zhemaletdinov al 55’ con un destro praticamente a porta vuota. Gestione pressoché tranquilla per tutti i minuti finali da parte dei russi, che costringono i ciprioti al loro secondo ko di fila; rimangono così fermi a 4 punti.

SLOVENIA-MALTA 1-0

Nel girone di Russia e Croazia, la Slovenia prova a creare qualche disturbo alle due Nazionali favorite del gruppo H per qualificarsi direttamente o tramite spareggio ai Mondiali di Qatar 2022: battuta Malta 1-0. Allo scadere del primo tempo ci pensa Lovric a portare in vantaggio i padroni di casa su calcio di rigore. Si rivelerà alla fine essere il gol vittoria. 7 punti in classifica per gli sloveni, mentre i maltesi restano a parimerito con Cipro.

LETTONIA-NORVEGIA 0-2

Nel gruppo G, Norvegia che balza a 10 punti in classifica, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. A Riga, preziosa imposizione per 2-0 contro i padroni di casa della Lettonia. Scandinavi avanti al 20’ con un rigore trasformato dal solito Erling Haaland. Sarà poi Elyounoussi a chiudere definitivamente i conti al 66’. Terza sconfitta in questo girone per i baltici, sempre penultimi con 4 punti.

FINLANDIA-KAZAKISTAN 1-0

Per il gruppo D (quello che comprende anche la Francia) importante successo di misura per la Finlandia dopo le prime due gare disputate del girone chiuse entrambe con un pareggio. A Helsinki i padroni di casa piegano 1-0 il Kazakistan: a decidere il match ci pensa al 60’ Pohjanpalo, autore di un gran bel colpo di testa sul cross dalla sinistra da parte di Uronen. Finlandia che sale a quota 5; kazaki fermi a 2.